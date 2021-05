Güby : Deswegen baut die Telekom einen neuen Funkmast

Der alte Stahlgittermast weist Korrosionsschäden auf. Die Inbetriebnahme des neuen Funkturms ist für Ende Juli geplant.

Güby | So manch' ein Bürger der Gemeinde Güby mag sich vor wenigen Tagen gewundert haben, was der hohe Kran, der von der B 76 aus gegenüber der Gaststätte Schlei-Liesel zu sehen war, zu bedeuten hatte. Dieser befand sich auf dem Gelände des alten Stahlgittermastes der Telekom, an der Straße Richtung Esprehm. Lesen Sie mehr: Telekom-Mitarbeiter Thomas Fann...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.