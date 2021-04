Grundschule Ascheffel : Lichtblick im Corona-Schulalltag: Comic Workshop mit Tim Eckhorst

Der Grafiker gab den Kindern der Grundschule Hüttener Berge Einblicke in das Zeichnen und in die Geschichte der Comics.

Ascheffel | Natürlich muss man viel üben, aber im Grunde kann jeder eine Comicfigur zeichnen. „Man macht einfach einen Plan aus Strichen und schon kann jeder aus einem Strichmännchen eine richtige Figur erstellen“, verriet Tim Eckhorst. Der freiberufliche Grafiker aus Blumenthal bei Kiel war am Montag und Dienstag zu Gast in der Grundschule Hüttener Berge in Asch...

