Green Screen in Eckernförde : 15. internationales Naturfilmfestival mit 105 Filmen und dem Schwerpunkt Umwelt und Ernährung

Vom 4. bis 12. September steht Eckernförde im Zeichen des Naturfilms. Am Sonnabend wird das 15. Festival eröffnet. Und: Die Kapazität in den Schaustätten konnte erhöht werden - es gibt noch Karten für alle Filme.

Eckernförde | Die Spannung steigt, das 15. Internationale Naturfilmfestival Green Screen wird am Sonnabend, 4. September, corona-gerecht ab 18.30 Uhr mit einem Empfang in der Strandbar „Land in Sicht“ und anschließend um 20 Uhr mit der Eröffnungsgala in der Stadthalle eröffnet. Es stehen laut Hygienekonzept lediglich rund 150 der sonst üblichen 500 Plätze zur Verfü...

