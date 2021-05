Polizei-Einsatz Ostlandstraße : Eckernförde: 30-Jähriger bedroht seine Mutter – und stellt sich freiwillig

In den Schlichtwohnungen in der Ostlandstraße waren elf Streifenwagenbesatzungen wegen einer Bedrohungslage im Einsatz.

Eckernförde | Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Sonntag um 15.30 Uhr in der Ostlandstraße auf eine Gewaltandrohung im Zusammenhang mit einer privaten Feier reagiert. Ein Anrufer hatte die Leitstelle informiert und die Bedrohungslage geschildert. 30-Jähriger bedroht seine Mutter und flieht in Nachbarwohnung Demnach hat ein 30-jähriger Mann seine Mutter...

