Modellregion Schlei-Ostsee : So reagieren Tourismusbetriebe auf eine mögliche Öffnung ab 19. April

Buchungslage schon bei 75 Prozent im Vergleich zu 2019. Viele Betriebe wollen Unterkünfte öffnen und Gäste empfangen.

Schwansen | Nun wird es ernst: Ab Montag 19. April, können wieder Gäste an Schlei und Ostsee aus touristischen Gründen anreisen und trotz Corona-Pandemie Erholung finden. Die Region Schlei-Ostsee in den beiden Kreisen Schleswig-Flensburg und Rendsburg-Eckernförde hatte mit Eckernförde zusammen vom Wirtschaftsministerium in Kiel die Zusage bekommen, als touristisc...

