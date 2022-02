Green Screen Eckernförde : Große Chance für den Nachwuchs: Filmcamp für junge Naturfilmer an der Nordsee

Das Internationale Naturfilmfestvial Green Screen in Eckernförde und das Multimar Watforum in Tönning bieten in den Sommerferien ein Jugendfilmcamp an der Nordsee an. Prämierte Filme werden auf beim Festival gezeigt.

Eckernförde | Junge Menschen zwischen 14 und 20 Jahren sind in den Sommerferien zu einem einwöchigen Filmcamp im nordfriesischen Tönning eingeladen. Unter professioneller Anleitung können Dokumentarfilme über die Tier- und Pflanzenwelt im Nationalpark Wattenmeer und an der Küste selbst gedreht werden. Dazu gehören auch kritische Themen zum Umwelt- und Naturschutz. ...

