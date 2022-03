Eckernförde : Green Screen startet wieder die Winterfilmreihe im Kommunalen Kino

Sechs Filme in sechs Wochen – in diesem Jahr kommt die Winterfilmreihe von Green Screen aufgrund der Corona-Pandemie etwas später. Am Freitag läuft der erste Beitrag im Kommunalen Kino: Die nordfriesischen Inseln.

Eckernförde | Der Winter liegt in den letzten Zügen, aber nun startet sie doch noch, die traditionelle Winterfilmreihe von Green Screen im Kommunalen Kino im „Haus“ an der Reeperbahn 28. Lange haben die Macher des Internationalen Naturfilmfestivals wegen der Coronasituation gezögert, nun läuft die beliebte Reihe in verkürzter Form. Lesen Sie auch: Große Chance f...

