Deutsche Kriegsgräberfürsorge : Bundeswehr und Stadt: Auftakt zur Sammelaktion mit Lucas Fuckerier und Wilhelm Hesterberg

Am Sonnabend startete die diesjährige Sammelaktion des Volksbunds Deutscher Kriegsgräberfürsorge auf dem Wochenmarkt und in den Eckernförder Fußgängerzonen.

Eckernförde | Die alljährliche Sammelaktion der Kriegsgräberfürsorge ist am Sonnabend auf dem Wochenmarkt in Eckernförde gestartet. Lucas Fuckerier, stellvertretender Standortältester der Bundeswehr in Eckernförde, und Wilhelm Hesterberg, stellvertretender Bürgermeister, gingen über den Wochenmarkt und durch die Fußgängerzonen, um die blauen Sammelbüchsen mit Spend...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.