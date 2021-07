Eckernförder Kultursommer : Peter Heeren spielt Planetarische Gongsinfonie in der Borbyer Kirche

Der bekannte und mehrfach ausgezeichnete Gong-Spezialist Peter Heeren bringt am Freitag in seiner Sinfornie zehn Gongs zum Erklingen.

Eckernförde | Im Rahmen des Eckernförder Kultursommer gibt Peter Heeren am Freitag, 30. Juli, um 20 Uhr ein Gong-Konzert in der Borbyer Kirche (Bergstraße 38). Die Anzahl der Besucher für dieses Konzert ist beschränkt, Reservierungen sind nicht möglich. Einlass ist um 19.30 Uhr, ein Test ist nicht erforderlich, jedoch ist ein Mund-Nasenschutz mitzubringen, der am P...

