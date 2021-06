Jugend-Golf : Darum ist dieses Wochenende eine gute Platzierung für die Altenhofer absolut Pflicht

Im GC Lohersand und GC Hamburg-Ahrensburg schlagen die Golf-Talente der Region Nord bei den Einzel-Jugendmeisterschaften ab. Nur über dieses Turnier gelingt die Qualifikation für den Deutschen Vorausscheid.

Altenhof/Sorgbrück | Am Sonnabend wird es ernst für die Nachwuchs-Golferinnen und Golfer des GC Altenhof. Bei den Jugendmeisterschaften der Region Nord gilt es, sich mit guten Ergebnissen über zweimal 18 Löcher für den Deutschen Vorausscheid zu qualifizieren. Nur über diesen Weg ist die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften möglich, die in der Altersklasse (AK) 18 im...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.