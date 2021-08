Deutsche Golf-Meisterschaften : Julia Bäumken schafft es unter die Top-10 – GC Altenhof erhält viel Lob für die Ausrichtung

Der Platz in Altenhof war auch für die besten Mädchen und Jungen aus Deutschland anspruchsvoll zu spielen. Von den drei Altenhoferinnen scheiterten Mia Lena Hoffmann und Victoria Hoffmeister knapp am Cut nach 2 Runden.

Altenhof | Als Julia Bäumken am Freitagmorgen um kurz nach 9 Uhr den Abschlag der Bahn 1 in GC Altenhof betrat, öffnete der Himmel seine Schleusen. Die besten 46 weiblichen und 45 männlichen Golfer im Alter von 17 und 18 Jahren bekamen vom Wetter nichts geschenkt. Leonie Wulfers und Tom Haberer setzen sich in Regenschlacht durch Die Deutschen AK18-Meisters...

