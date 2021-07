Golf: 2. Liga und Regionalliga : Für Altenhofer Herren geht es schon um alles – Trainer Yannick Oelke: „Müssen angreifen“

Nach zwei schlechten Spieltagen stehen die Altenhofer Golfer in der Regionalliga unter Druck. Mit dem GC Hamburg-Wendlohe hat ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf an diesem Sonntag ein Heimspiel.

Altenhof | Im GC Hamburg-Wendlohe könnte bereits eine Vorentscheidung fallen. Landen die Regionalliga-Golfer aus Altenhof auch am vierten Spieltag, der erste fiel Corona-bedingt noch aus und wird am 8. August im Förde GC nachgeholt, wieder auf dem letzten Platz, dürfte der Klassenerhalt nur noch in der Theorie möglich sein. Besser ist die Ausgangslage für die Da...

