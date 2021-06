Golf: 2. Liga und Regionalliga : Erstes Endspiel für die Altenhofer Herren – Damen wollen den Spieltagssieg

Nach dem ersten Spieltag in den verschiedenen Golf-Ligen haben sich für die beiden Altenhofer Teams komplett unterschiedliche Ausgangspositionen ergeben. Chris Kobarg und Jan-Ove Nissen stehen vor ihrem Saisondebüt.

Altenhof | An diesem Sonntag muss der kleine weiße Ball mit der äußeren Kunststoffschale wieder mit möglichst wenigen Schlägen ins Loch auf dem Grün befördert werden. Denn: Im Golf steht der 2. Spieltag in den Ligen an. Die Damen des GC Altenhof spielen in der 2. Bundesliga Nord im GP Hainhaus bei Hannover, die Herren in der Regionalliga Nord 1 im GC Hamburg-Ahr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.