Golf: 2. Liga und Regionalliga : Gib der Jugend eine Chance: Altenhof startet in den letzten Spieltag

Alle Entscheidungen sind für dien Golferinnen und Golfer des GC Altenhof bereits vor dem Spieltag am Sonntag gefallen. Die Zweitliga-Damen haben die Klasse gehalten, die Herren steigen in die Regionalliga ab.

Altenhof | Wenn am Sonntagmorgen die letzten Einzel der diesjährigen Saison in der 2. Bundesliga Nord der Damen starten, werden ein paar neue Gesichter für GC Altenhof im GC Hamburg-Walddörfer dabei sein. Bei den Herren, die in der Regionalliga beim Förde GC Glücksburg antreten, wird ebenfalls schon perspektivisch gedacht. Falk Metzger und Julia Zenker erhalt...

