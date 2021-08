Deutsche Golf-Meisterschaften : Mädchen-Trio voller Vorfreude auf die Heim-DM im GC Altenhof – Jungen spielen in Osnabrück

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, die Taktik von Julia Bäumken, Mia Lena Hoffmann und Victoria Hoffmeister steht. Sie starten mit den besten Nachwuchstalenten des Landes am Freitag in die Deutsche Meisterschaft.

Altenhof | Kaum ein Tag in den vergangenen Wochen sah man Julia Bäumken, Mia Lena Hoffmann, Victoria Hoffmeister, Carlos Delfs und Alexander Hoffmeister nicht auf dem Golfplatz in Altenhof. Die fünf wollen top vorbereitet sein, wenn an diesem Freitag die Deutschen Meisterschaften beginnen. Sie alle haben sich durch eine harte Qualifikation gespielt und freuen si...

