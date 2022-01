Rendsburg und Eckernförde : Verdi begrüßt Erhalt beider Imland-Standorte, sieht aber noch viele Fragen ungeklärt

Die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi begrüßt die Zwei-Standorte-Lösung, fordert aber vor einer politischen Entscheidung die Klärung einiger Fragen, was Stellenabbau und Interessenausgleich betrifft.

Eckernförde | Die Gewerkschaft Verdi begrüßt in einer Pressemitteilung den Erhalt beider Klinikstandorte in der am 15. Januar veröffentlichten medizinischen Strategie der Imland-Klinik. „Ein wichtiges Ziel war es, beide Standorte zu erhalten und für die Zukunft sicher aufzustellen. Die veröffentlichte Strategie beinhaltet eine Zwei-Standorte-Lösung. Das ist ein ers...

