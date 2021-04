Bahnhof Gettorf : Bürger schlägt Bauvorhaben als „Irrsinn der Woche“ vor

Planungen ein Thema für ARD-Sendung „Extra Drei“? Bürgermeister Hans-Ulrich Frank hat lange Mängelliste erstellt.

Gettorf | Gettorf könnte in Kürze landesweit bekannt werden. Ein Anwohner des neu gestalteten Bahnübergangs Bergstraße hat die letzten beiden Bauprojekte der Bahn AG in Gettorf für die ARD-Sendung „Extra Drei“ vorgeschlagen, genau genommen für die Rubrik „Irrsinn der Woche“. Noch hat die Redaktion keine Entscheidung getroffen, ob es die Themen in die Sendung sc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.