Gettorf : Jetzt sollen die Jugendlichen gehört werden

Gemeinde startet eine Online-Umfrage, die bis zum 18. Juni läuft. Gefragt wird nach Ideen für die Freizeitgestaltung.

Gettorf | Wie lebt es sich als Jugendlicher in Gettorf? Gibt es coole Freizeitangebote in der Gemeinde oder herrscht Langeweile vor? Und wenn ja, möchten Jugendliche das ändern? Die Gemeinde Gettorf möchte die Bedürfnisse ihrer jüngeren Einwohner kennenlernen. Lesen Sie mehr: Sportangebot für Jugendliche: Pläne für neue Mountainbikestrecke in Gettorf Neue...

