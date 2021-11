Gettorf : Jede Krone zählt – Patienten spenden ihr Zahngold dem Kirchbauverein St. Jürgen

2512,32 Euro übergab Zahnarzt Dr. Jan-Ove Nissen jüngst dem Verein. Die Summe entspricht dem gespendeten Zahngold seiner Patienten. Dafür wird eine Multimedia-Säule für die Kirche gekauft.

Gettorf | So manche Goldkrone ist in die Jahre gekommen und muss ersetzt werden. Wer keine Verwendung für sein Goldstück hat, kann es in der Zahnarztpraxis von Dr. Jan-Ove Nissen für einen guten Zweck spenden. Zur Auswahl stehen Pro Familia und der Kirchbauverein St. Jürgen Gettorf. Lesen Sie mehr: GETTORF: Kirchbauverein St. Jürgen spendet 4500 Euro für die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.