Gettorf : Mit Dagmar Falk auf Schusters Rappen im Mai die Natur erleben

Die VHS bietet mit der Wanderführerin Touren im Dänischen Wohld an. Im Fokus stehen die Pflanzen. Start ist am 8. Mai.

Gettorf | Draußen in Bewegung kommen – aktiv Natur erleben im Mai – unter diesem Motto bietet die Volkshochschule Gettorf sechs Wanderungen an. Unter der Leitung von Wanderführerin Dagmar Falk erfahren die Teilnehmer auf den Touren viel über die heimische Flora auf den Feldern, am Wegesrand, im Wald und am Strand, die sie mit allen Sinnen wahrnehmen. Gleichzeit...

