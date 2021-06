Gettorf : Ministerpräsident Daniel Günther auf Blitzbesuch im Impfzentrum

Ministerpräsident spricht allen Beteiligten Lob und Dank für ihre Arbeit aus, die sie seit dem 4. Januar leisten.

Gettorf | Seit dem 4. Januar ist das Gettorfer Impfzentrum am Sportpark, eines der beiden Impfzentren des Kreises, in Betrieb. Am Freitagmorgen kam Ministerpräsdent Daniel Günther (CDU) auf einen Blitzbesuch vorbei. „Ich höre immer wieder von der tollen Organisation und der großen Freundlichkeit hier im Gettorfer Impfzentrum. Dafür möchte ich allen Beteiligten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.