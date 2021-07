Gettorf : Helga Ballert organisiert Spendenläufe für die Aktion „Lauf ins Leben“

Ob in Gettorf, Neudorf, Revensdorf oder Osdorf – die Gettorferin bietet auch in diesem Jahr wieder Laufevents zugunsten der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft an.

Gettorf | Wie im vergangenen Jahr findet der „Lauf ins Leben“ der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft auch in diesem Jahr coronabedingt virtuell statt. Das heißt, es wird die traditionelle Großveranstaltung, den 24-Stunden-Lauf, in Eckernförde auf dem Sportplatz des Schulzentrums erneut nicht geben. Stattdessen hat die Krebsgesellschaft wie im Vorjahr zu...

