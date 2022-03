Diebstahl in Gettorf : Ladendiebe stehlen bei Rossmann Parfum im Wert von 2700 Euro

Drei unbekannte Täter stahlen am Montag, 1. März, gegen 18.15 Uhr in der Drogeriemarkt-Rossmann-Filiale in der Eichstraße die Waren. Die Gettorfer Polizei sucht Zeugen des Diebstahls.

Gettorf | Einen dreisten Ladendiebstahl gab es am frühen Montagabend, 1. März, in der Gettorfer Rossmann-Filiale in der Eichstraße. Nach Auskunft der Polizei entwendeten drei bislang unbekannte Täter Waren im Wert von über 2700 Euro. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Parfum. Das Ziel der Täter war die Parfumabteilung Nach Mitteilung der Polizei betra...

