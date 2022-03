Gettorf : Corona: Handels- und Gewerbeverein sagt Rapsblütenfest 2022 ab

Auch das geplante Open-Air-Party am 21. Mai fällt aus. Der Verein sucht nach einer Lösung, um das Konzept der Rapsblütenkönigin fortsetzen zu können. In 2023 soll das 15. Rapsblütenfest dann stattfinden.

Gettorf | Das 15. Rapsblütenfest in Gettorf am 22. Mai fällt aus. „Nach intensiven Gesprächen im Vorstand, langer Überlegungszeit und Rücksprachen mit diversen Behörden sowie der aktuellen Situation haben wir uns entschlossen, die diesjährige geplante Open-Air Party am 21. Mai 2022 und das 15. Rapsblütenfest am 22. Mai abzusagen“, so Thomas Grötsch, Vorsitzende...

