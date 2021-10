Berufliche Orientierung Gettorf : Deshalb wollen die Isarnwohld-Schule und das Unternehmen punker kooperieren

Schulleiterin Marion Ehrich und Joachim Peetz, Ausbildungsleiter der Eckernförder Firma, unterzeichneten am Dienstag einen entsprechenden Vertrag. Geplant sind unter anderem Betriebsführungen bereits ab der 8. Klasse.

Gettorf | Die Kooperationsvereinbarung zwischen „punker“, dem größten europäischen Entwickler und Produzenten von radialen Lüfterrädern und der Isarnwohld-Schule Gettorf ist unterzeichnet. Am Dienstagmorgen flatterte der Schule noch die Broschüre des Landes Schleswig-Holstein zur beruflichen Orientierung an weiterführenden Schulen in den Briefkasten, am Nachmit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.