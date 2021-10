Parkplätze in der Innenstadt : Umsatzeinbußen: Unternehmer aus der Kieler Straße Süd wollen öffentliche Parkplätze zurück

Zahlreiche Geschäftsleute in der Kieler Straße Süd beklagen nach der Umwidmung von öffentlichen Parkplätzen in Anwohnerparkplätze Umsatzeinbußen bis zu 50 Prozent. Die Anwohnerparkplätze würden überhaupt nicht benötigt.

Eckernförde | Auch in der Kieler Straße Süd gibt es viele Geschäfte, die hochwertige Produkte und Dienstleistungen anbieten und Umsatz machen. Etwa 30 Geschäfte, Praxen, Lokale und Büros haben dort vom Sanitätshaus an der Gerichtstraße bis zur Versicherungsagentur an der Preußerstraße ihren Sitz, zum Teil schon mehrere Jahrzehnte. Sie fühlen sich dort wohl und gut ...

