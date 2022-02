Diestelkamp in Eckernförde : Muss das sein? Parkende Autos von punker-Mitarbeitern werden immer wieder beschädigt

Wegen der Enge auf dem Werksgelände müssen punker-Mitarbeiter ihre Autos in der Umgebung parken - auch im Diestelkamp. Dort kommt es immer wieder zu Sachbeschädigungen, punker wünscht sich ein freundliches Miteinander.

Eckernförde | Der Niewark in Eckernförde wird noch für eine Übergangszeit von etwa drei bis vier Jahren Stammsitz des Ventilatorräderherstellers punker bleiben – dann soll der Standortwechsel in das neue, in der Erschließung befindliche interkommunale Gewerbegebiet Goosefeld-Eckernförde erfolgen. Das Unternehmen aus Eckernförde, Weltmarktführer in seiner Branche, w...

