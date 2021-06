„Eckernförde singt“ : Sören Schröder singt mit 440 Leuten an der Hafenspitze

Die Veranstaltung galt als Generalprobe für die Sprottentage: Am Donnerstagabend sangen in zwei Veranstaltungen jeweils 220 Leute in einem abgesperrten Bereich an der Hafenspitze – mit Abstand.

Eckernförde | „An Tagen wie diesen… versprechen wir uns, nie wieder so lange Pause zu machen! Absurd.“ Damit hatte Sören Schröder gleich zum Anfang seiner Singe-Mitmach-Show „Eckernförde singt“ am Donnerstagabend an der Hafenspitze den Nagel auf den Kopf getroffen. Stehenden Applaus gab es dafür – wie auch immer wieder zwischendrin in der über eine Stunde dauernden...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.