Klärwerksnachnutzung Brodersby : Zieht der Bauhof auf das alte Klärwerksgelände in Schönhagen um?

Über vier Jahre schon versucht die Gemeinde den Bauhof direkt vom Strandzugang und dem DLRG-Haus auf die nicht mehr genutzte Kläranlage in Schönhagen zu verlegen. Ohne Erfolg, jetzt soll eine Bauleitplanung erfolgen.

Brodersby | Seit fast viereinhalb Jahren strebt die Gemeinde Brodersby an, den gemeindlichen Bauhof an einen neuen Standort zu verlagern. Dabei macht sich die Ostseegemeinde stark, die Flächen der seit 2011 nicht mehr benötigten alten Kläranlage in Schönhagen mit einer neuen Nutzung zu belegen. Es fanden bereits viele Gespräche mit den zuständigen Aufsichts- und ...

