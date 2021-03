Gemeindevertretung Windeby : Lokalpolitik lehnt Verkehrseinschränkungen in Kochendorf und Friedland ab

Die Einrichtung einer Einbahnstraße in Kochendorf und ein Verbot von Schwerverkehr in Friedland fanden keine Mehrheit.

Windeby | Zu schnelle Trecker und enge Straßen haben am Montagabend die Gemeindevertretung Windeby in ihrer jüngsten Sitzung beschäftigt. So hatten im Vorfelde zwei Anwohner aus dem Ortsteil Kochendorf angeregt, den Hohlweg und den Möhlhorster Weg zur Einbahnstraße zu machen. Grund dafür sind enge Straßenstellen in beiden Straßen, so dass Autos bei Gegenverkehr...

