Gefahren durchs Wetter : So bereitet sich Osdorf auf Starkregen und Überschwemmungen vor

Starkregenereignisse werden in Zukunft zunehmen. Der Gemeinderat Osdorf will daher im Frühjahr mit einem Fachmann über bauliche Veränderungen sprechen. Außerdem soll das Siedlerheim zum Jugendtreff umgebaut werden.

Osdorf | Osdorf bereitet sich auf Starkregenereignisse vor. In Vergangenheit kam es schon gelegentlich zu Überschwemmungen, weshalb die Leitungssysteme in den vergangenen Jahren bereits saniert wurden. Einige beschlossene Arbeiten stehen noch aus. Besonders der Uferbereich der Kronsau ist überschwemmungsgefährdet. Lesen Sie weiter: Abwasser in Osdorf wird t...

