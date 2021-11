Freiflächen-Photovoltaik : Deshalb stellt Gammelby die Solarenergieplanung zurück

Ein Antrag für acht Hektar Freiflächen-Photovoltaik hat die Gemeindevertretung zurückgestellt. Sie beteiligt sich an einer gemeindeübergreifenden Erfassung potentiell geeigneter Flächen in einer Weißflächenkartierung.

Gammelby | In Gammelby liegt ein konkreter Antrag zur Installation von Freiflächen-Photovoltaik vor. Im Detail handelt es sich um eine acht Hektar große Fläche im Bereich Birkenseer Weg / Koseler Weg. Der Gemeinderat vertagte am Donnerstagabend die Entscheidung darüber und wird im ersten Quartal 2022 erneut beraten. Dann, so hofft man, liegt eine sogenannte Weiß...

