Gemeindevertretung : Was fängt die Gemeinde Loose mit einer ehemaligen Kapelle an?

Kommune und Kirchengemeinde Schwansen sind sich einig über den Kauf des 2020 entwidmeten Gotteshauses in der Dorfstraße. Nutzung zur Kinderbetreuung ist Option. Antrag für Treppenlift am Zugang zur BBS wird abgelehnt.

Loose | Nach langen Verhandlungen und am Ende Bewegung von beiden Verhandlungspartnern ist der Verkauf der ehemaligen Kapelle in Loose beschlossen. In nicht-öffentlicher Beratung hat der Gemeinderat dem Kaufvertrag mit der Kirchengemeinde Schwansen als bisheriger Eigentümerin zugestimmt, berichtet Bürgermeister Gerd Feige. Lesen Sie weiter: Ehemalige Kapel...

