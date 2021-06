Gemeindevertretung : Beschlossene Sache: Kitaneubau in Dörphof kann kommen

Der Gemeinderat hat die Bauleitplanung für den Kita-Neubau des Kitaverbands Nordschwansen abgeschlossen. Die nächsten Schritte sind bis Ende des Jahres die Ausschreibung der Erschließung und Auftragsvergaben.

Dörphof | In den kommenden Jahren wird viel gebaut in Dörphof. So sind ein Bebauungsplan für das neue Baugebiet südlich der Straße Alt Dörphof und ein Kindergartenneubau nördlich der Straße in Arbeit. Für beide Bereiche werden separate Bebauungspläne erstellt, um die Realisierung des Kita-Neubaus zu beschleunigen. Die Gemeindevertreter unter Vorsitz von Bürgerm...

