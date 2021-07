E-Auto der Gemeinde Damp : Bürger fahren im „DampMobil“ mit Windenergie

Auch die Gemeinde Damp hat jetzt ein Dörpsmobil: Bürger, Gäste und Firmen können das E-Auto ab Mitte Juli unter dem Namen „DampMobil“ per App mieten und somit vielleicht ihren Zweitwagen abschaffen.

Damp | „DampMobil“ – so heißt das jüngste Projekt der Gemeinde Damp als nachhaltiger Beitrag zum Klimaschutz. Nach Beschluss der Gemeindevertretung bietet die Gemeinde ihren Bürgern, aber auch Urlaubern und Firmen, die Nutzung eines Dörpsmobils im Carsharing an. Dabei handelt es sich um einen Hyundai Kona Elektro, der in diesem Fall in „DampMobil“ umbenannt ...

