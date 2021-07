Corona-Impfschutz Schwansen : Allgemeinmediziner Olaf Petzoldt impft Kinder und Jugendliche

Seit der Möglichkeit zur Verimpfung des Präparates Comirnaty von Biontech an Jugendliche ab zwölf Jahren bietet der Landarzt in Dörphof diesen Schutz an. Das Schnelltest-Antigen-Angebot in Schwansen wurde reduziert.

Dörphof | Impfen und testen - getreu diesem Motto setzt der Dörphofer Allgemeinmediziner Olaf Petzoldt seine Bemühungen fort, die Bevölkerung vor dem Covid-19-Virus zu schützen. Er stellt zwar auch fest, dass der Andrang zur Schutz-Impfung abgenommen hat, dennoch, er impft in seiner Praxis kontinuierlich fort. Vor allem die Zweitimpfungen stehen jetzt ...

