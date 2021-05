Aktion von Corona-Leugnern? : Gefälschte Corona-Aufkleber an Ladentüren sorgten in Eckernförde und Kappeln für Verunsicherung

An Geschäftstüren in den Innenstädten wurden gefälschte Corona-Warnschilder aufgeklebt und sorgten für Verunsicherung.

Eckernförde | Die Geschäfte waren zu Himmelfahrt zwar geschlossen, aber die Spaziergänger in Eckernförde und Kappeln waren irritiert über diverse Hinweisschilder an Geschäftseingängen: "Gesundheitszone. Zutritt nur mit Corona-Schutzimpfung. Maskenpflicht aufgehoben" war darauf zu lesen. Dazu ein gelber Impfausweis in einem blauen Kreis, das vermutlich ein Gebots...

