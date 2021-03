Gemeinderat Osdorf : Günstig wohnen - Eckernförder GWU baut in Osdorf Wohnungen

Natur-Kita-Gruppe startet im Mai. Suche nach einem Jugendraum hat begonnen. Osdorfs Ausgaben höher als die Einnahmen.

Osdorf | Der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen und der Wunsch vieler Eltern auch nach Angeboten in der Natur ist groß. Die Gemeinde Osdorf kommt den Anforderungen nun mit dem Neuangebot einer Naturgruppe nach. Bei der Sitzung der Gemeindevertretung konnte Bürgermeister Helge Kohrt (SPD) nun auch einen Starttermin nennen. Auch interessant. Kita-Entwicklung in Os...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.