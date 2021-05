Golf-Benefizturnier : Im GC An der Schlei in Güby die Deutsche Kinderkrebshilfe unterstützen

Am 22. Mai können Golfer und Golferinnen allein mit ihrer Teilnahme am Benefizturnier die Kinderkrebshilfe unterstützen.

Güby | Der Golf-Club An der Schlei lädt am 22. Mai zum Benefiz-Golfturnier zugunsten der Deutschen Kinderkrebshilfe ein. Das Turnier ist eines von insgesamt rund 130 Turnieren im Rahmen von Europas größter Benefiz-Turnierserie. Turniersieger nehmen am Regionsfinale teil In diesem Jahr gehen erneut tausende Golfer und Golferinnen aus rund 130 Golfclubs ...

