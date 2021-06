Fussball : ESV-Legenden und Masters-Finalisten von 2010 fordern die heutige Oberliga-Mannschaft

Die Mannschaft des Eckernförder SV aus dem Jahr 2010 trifft am Sonnabend auf die aktuelle Liga-Mannschaft von Trainer Maik Haberlag. 17 „Legenden“ haben zugesagt, Trainer ist wie damals in der SH-Liga Henning Seemann.

Eckernförde | Am kommenden Sonnabend trifft die Ligamannschaft des Eckernförder SV von 2010, die es sensationell ins Endspiel des Hallenmasters schaffte, auf die heutige Oberligamannschaft. Um 14 Uhr wird die Partie am Bystedtredder angepfiffen. „Das Wort Legenden kommt mir schwer über die Lippen, aber es war schon ein Team, dass in den letzten Jahren beim...

