Fussball-Verbandsliga Nord-Ost : SG Eckernförde/Fleckeby verstärkt sich mit einem jungen Rückkehrer

Der Verbandsligist testet am Sonnabend beim Dobersdorfer SV, ehe es in eine kurze Pause geht. In die heiße Phase der Vorbereitung wird dann auch der noch 17-jährige Neuzugang Jonas Kessel einsteigen.

Fleckeby | Die sechs Spieltage in der vergangenen Saison in der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost haben dafür gesorgt, dass Aufsteiger SG Eckernförde/Fleckeby ganz sicher nicht mehr unterschätzt wird. „Darauf werden wir wohl leider nicht mehr setzen können“, sagt Trainer Christian Jorrens. Also gilt es, sich noch besser auf die kommende Spielzeit vorzubereiten, und ...

