Fussball-Verbandsliga Nord-Ost : Mattheo Tiesch erzielt gegen „06“ einen Dreierpack – TSV Altenholz II in guter Form

Nach dem schwachen Spiel gegen Schleswig IF gab es für die Altenholzer nun gegen Scvhleswig 06 einen klaren Heimsieg. das gesamte Team zeigte sich stark verbessert und eroberte Platz drei in der Tabelle.

Altenholz | Es war die erhoffte Leistungssteigerung nach dem 0:4 in der Vorwoche gegen Tabellenführer Schleswig IF, die der TSV Altenholz II im Heimspiel der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost gegen Schleswig 06 am Sonntagnachmittag zeigte. Mit 4:1 (2:1) gewannen die Randkieler. Goalgetter Mattheo Tiesch erzielte dabei einen Dreierpack, doch Trainer Sascha Schneider h...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.