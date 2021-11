Fussball-Verbandsliga Nord-Ost : Trainer guckt per Handy zu – TSV Altenholz II sorgt gegen SV Wasbek für torreichen Livestream

Der Altenholzer Coach Sascha Schneider befindet sich berufsbedingt in Hammelburg, einer Kleinstadt in Bayern, sah die Partie seiner Mannschaft aber Live auf dem Handy. Viel eingreifen musste er beim Kantersieg nicht.

Altenholz | Rund 540 Kilometer liegen zwischen dem Kunstrasenplatz an der Klausdorfer Straße in Altenholz und der bayrischen Kleinstadt Hammelburg. Wieso das im Spiel in der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost zwischen dem TSV Altenholz II und dem SV Wasbek eine Rolle spielte? TSVA-Trainer Sascha Schneider hielt sich berufsbedingt in Hammelburg auf, wollte aber das Spi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.