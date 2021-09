Fussball-Verbandsliga Nord-Ost : Die SG Eckernförde/Fleckeby darf gegen den TuS Bargstedt endlich zu Hause ran

Nach drei Auswärtsspielen in Folge zum Saisonauftakt freut sich SG-Trainer Christian Jorrens auf den ersten Heimauftritt in Fleckeby. Zu Gast sind körperlich sehr robuste Bargstedter.

Fleckeby | Drei Spiele musste die SG Eckernförde/Fleckeby in der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost in Folge auswärts antreten. In den Genuss eines Heimspiels kam das Team von Trainer Christian Jorrens bisher nicht. „Aber jetzt ist es ja zum Glück soweit. Und wir freuen uns wirklich sehr darauf“, sagt der SG-Coach. Zu Gast ist mit dem TuS Bargstedt zum Heimdebüt kein...

