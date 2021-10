Fussball-Verbandsliga Nord-Ost : SG Eckernförde/Fleckeby reicht beim TuS Nortorf eine 2:0-Führung nicht zum Sieg

Luca Clausen und Nic Behrens schossen für die Gäste eine Zwei-Tore-Führung heraus, doch am Ende wurde der Druck der Nortorfer immer größer, sodass SG-Trainer Christian Jorrens mit dem Unentschieden leben konnte.

Nortorf | Das Spitzenspiel der Verbandsliga Nord-Ost zwischen dem TuS Nortorf und der SG Eckernförde/Fleckeby sah keinen Sieger. Durch das leistungsgerechte 2:2 (0:2)-Unentschieden übernahm Scheswig IF nach einem 3:0-Sieg bei Schleswig 06 als lachender Dritter die Tabellenführung von der SG, die den Platz an der Sonne erst am vergangenen Wochenende erobern konn...

