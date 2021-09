Fussball-Verbandsliga Nord-Ost : SG Eckernförde/Fleckeby: Große Freude auf das Topspiel gegen Tabellenführer Schleswig IF

Am Sonnabend stehen sich in Fleckeby zwei offensivstarke Mannschaften gegenüber. SG-Trainer Christian Jorrens hofft auf viele Zuschauer und kann auf einen breiten Kader setzen.

Fleckeby | Auch Christian Jorrens hatte Schleswig IF schon vor der Saison auf dem Zettel für einen Platz ganz oben in der Tabelle der Verbandsliga Nord-Ost. „Das haben sie bisher eindrucksvoll bestätigt“, sagt der Trainer der SG Eckernförde/Fleckeby. Doch auch sein Team muss sich nicht verstecken und hat in dieser Spielzeit schon seine Klasse bewiesen. Von daher...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.