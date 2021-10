Fussball-Verbandsliga Nord-Ost : Der Teamgeist bei der SG Eckernförde/Fleckeby ist vor dem Duell mit Schleswig 06 groß

Die Gefühlslage bei der SG ist nach dem tollen Sieg über Schleswig IF und der schlimmen Verletzung von Genci Sallufi geteilt. Im Heimspiel gegen Schleswig 06 will das Team noch enger zusammenrücken.

Fleckeby | Das beachtliche 4:1 gegen den damaligen Tabellenführer Schleswig IF haben die Fußballer der SG Eckernförde/Fleckeby genossen. Lohn ist Platz vier in der Tabelle der Verbandsliga Nord-Ost, jedoch trübte die schlimme Verletzung von Genci Sallufi den ansonsten so perfekten Tag. Dennoch sieht SG-Trainer Christian Jorrens seine Mannschaft durch das vergang...

