Fussball-Verbandsliga Nord-Ost : SG Eckernförde/Fleckeby empfängt Vineta Audorf – Landesliga ist kein Thema

Bisher kassierte die SG erst eine Niederlage in dieser Saison. Diese gab es im Hinspiel gegen den kommenden Gegner vom TSV Vineta Audorf. „Das ist ein Anreiz für meine Spieler“, sagt Trainer Christian Jorrens.

Fleckeby | Die SG Eckernförde/Fleckeby steht in der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost punktgleich hinter Tabellenführer Schleswig IF auf Rang zwei. Das zeugt von einer bisher sehr guten Saison der Schützlinge von Trainer Christian Jorrens. Erst eine Niederlage musste die SG verdauen, diese gab es im Hinspiel gegen den TSV Vineta Audorf. Am Sonnabend steigt um 14 Uhr...

