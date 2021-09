Fussball-Verbandsliga Nord-Ost : SG Eckernförde/Fleckeby besiegt den TuS Bargstedt mit 1:0 und klettert auf Rang vier

Der Heimmannschaft genügte das Tor von Sönke Matthiesen zum Sieg im ersten Heimspiel der Saison. Trainer Christian Jorrens freute sich darüber, dass sein Team ohne Gegentor blieb.

Fleckeby | Die Vorfreude auf das Spiel gegen den TuS Bargstedt war bei der SG Eckernförde/Fleckeby riesig. Immerhin war es das ersten Heimspiel der Saison in der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost nach zuvor drei Auswärtsspielen in Serie. Und am Ende durfte gejubelt werden. Sönke Matthiesen traf zum Tor des Tages nach starker Vorarbeit von Luca Clausen und dem jungen...

