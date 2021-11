Fussball-Verbandsliga Nord-Ost : SG Eckernförde/Fleckeby erobert die Tabellenspitze nach 2:1-Sieg über SG Felde/Stampe

Durch Tore von Jannik Kommorovski und Luca Clausen setzte sich die SG Eckernförde/Fleckeby beim Tabellenletzten durch. Die Defensivleistung war dabei der Schlüssel zum Sieg.

Felde | In einem kampfbetonten aber stets fairen Spiel nahm die SG Eckernförde/Fleckeby vom Tabellenletzten SG Felde/Stampe einen 2:1 (0:0)-Sieg mit nach Hause. Da Schleswig IF am Sonntag in Schinkel nicht kontern konnte, die Partie fiel der Unbespielbarkeit des Rasens zum Opfer, thront die SG aus Fleckeby nach dem 13. Spieltag wieder an der Tabellenspitze. ...

